Серябкина сообщила о болезни у сына

Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина рассказала в социальных сетях, что у нее возникли трудности при прикорме сына Луки.
Серябкина объяснила, что при переходе ребенка с грудного молока и смесей на более твердую пищу, у малыша возникла аллергия. У Луки появились высыпания после цитрусовых и перепелиных яиц.
«Лука не торопит меня активно вводить прикорм. Хотя на белую рыбу у него нет аллергии, и это уже радует», — поделилась певица.
Ранее Серябкина рассказала, каким растет ее сына. Она назвала Луку «чудесным ребенком», но с непростым характером. По словам звезды, малыш активный и упертый.