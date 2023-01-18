Серябкина сообщила о болезни у сына

Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина рассказала в социальных сетях, что у нее возникли трудности при прикорме сына Луки.

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Серябкина объяснила, что при переходе ребенка с грудного молока и смесей на более твердую пищу, у малыша возникла аллергия. У Луки появились высыпания после цитрусовых и перепелиных яиц.

«Лука не торопит меня активно вводить прикорм. Хотя на белую рыбу у него нет аллергии, и это уже радует», — поделилась певица.