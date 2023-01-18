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53 минуты назад

Ольга Серябкина сообщила о болезни у сына

Газета.Ru

Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина рассказала в социальных сетях, что у нее возникли трудности при прикорме сына Луки.

Серябкина сообщила о болезни у сына
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Серябкина объяснила, что при переходе ребенка с грудного молока и смесей на более твердую пищу, у малыша возникла аллергия. У Луки появились высыпания после цитрусовых и перепелиных яиц.

«Лука не торопит меня активно вводить прикорм. Хотя на белую рыбу у него нет аллергии, и это уже радует», — поделилась певица.

Ранее Серябкина рассказала, каким растет ее сына. Она назвала Луку «чудесным ребенком», но с непростым характером. По словам звезды, малыш активный и упертый.

Звёзды,Ольга Серябкина,
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