Лепс улетел в Таиланд, чтобы восстановиться после скандала

Певец Григорий Лепс отправился на отдых в Таиланд, чтобы восстановиться после скандального концерта в Петербурге в декабре 2022 года. Об этом артист рассказал в своих социальных сетях.

"Отдыхаем, и восстанавливаем связки для того, чтобы больше не крушить микрофоны", — написал Лепс, а также поздравил подписчиков с Крещением.

Напомним, что третьего декабря 2022 года у Лепса произошел конфликт с поклонниками в Санкт-Петербурге. Когда артист вышел на бис, он замотал головой, затем показал слушателям большой палец, а после с силой швырнул микрофон об пол и ушел за кулисы. После инцидента Лепс заявил, что на том концерте все пошло "не по плану".