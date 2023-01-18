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30 минут назад

Певец Григорий Лепс улетел в Таиланд, чтобы восстановиться после скандала

Мария Иглина

Певец Григорий Лепс отправился на отдых в Таиланд, чтобы восстановиться после скандального концерта в Петербурге в декабре 2022 года. Об этом артист рассказал в своих социальных сетях.

Лепс улетел в Таиланд, чтобы восстановиться после скандала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Отдыхаем, и восстанавливаем связки для того, чтобы больше не крушить микрофоны", — написал Лепс, а также поздравил подписчиков с Крещением.

Лепс заявил, что завтра же ушел бы со сцены

Напомним, что третьего декабря 2022 года у Лепса произошел конфликт с поклонниками в Санкт-Петербурге. Когда артист вышел на бис, он замотал головой, затем показал слушателям большой палец, а после с силой швырнул микрофон об пол и ушел за кулисы. После инцидента Лепс заявил, что на том концерте все пошло "не по плану".

Ранее была раскрыта стоимость пластики Киркорова.

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