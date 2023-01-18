Памела Андерсон: «Томми Ли был моей настоящей любовью»

Такое признание 55-летняя актриса сделала в мемуарах «С любовью, Памела».

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В Голливуде наблюдается бум на публикацию мемуаров. Не успели читатели «остыть» от скандальных признаний звезды сериала «Друзья» Мэтью Перри и британского принца Гарри, как подоспела автобиография актрисы и секс-символа 1990-2000-х Памелы Андерсон. В книге «С любовью, Памела» она вспоминает о бурной молодости и, в частности, об отношениях с первым мужем, барабанщиком рок-группы Mötley Crüe Томми Ли. В этом браке у них родилось двое сыновей. «Мы просто хотели детей и всегда быть вместе», - пишет Андерсон о начале их романа. «Мои отношения с Томми были единственным разом, когда я была влюблена», - признаёт она.

Свадьбу они сыграли в 1995-м году на пляже в мексиканском Канкуне. Невеста была в бикини, жених – в бермудах. И этот брак сопровождался бессчётным количеством заголовков в новостях и погонями папарацци. Временами их жизнь и любовь напоминала комедийный боевик. «Нам было весело, - пишет Памела. – Нашим правилом было не иметь никаких правил».