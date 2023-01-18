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1 час назад

Актер Денис Матросов раскрыл подробности развода с Головиной

Мария Иглина

В конце прошлого года актер Денис Матросов объявил о разводе с Ольгой Головиной спустя семь лет отношений. В интервью "Пятому каналу" артист раскрыл подробности своей личной жизни, а также бракоразводного процесса.

Матросов раскрыл подробности развода с Головиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Матросов не скрывает, что их союз распался по его вине. Известно, что при подаче заявления на развод Головина потребовала определить порядок встреч бывшего супруга с их общим сыном Федором.

По словам актера, он хочет принимать участие в воспитании наследника, однако Головина увезла ребенка в другой город. Матросов, в свою очередь, заявил, что будет биться за право встреч с сыном.

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Некоторые предполагают, что таким образом Ольга мстит бывшему супругу за служебный роман с коллегой. Однако Матросов открыто заявляет, что в данный момент он абсолютно свободен. При этом мужчина признает, что он все еще надеется построить крепкую семью.

Ранее стало известно, что Лепс улетел в Таиланд, чтобы восстановиться после скандала.

Звёзды,Ольга Головина,Денис Матросов,
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