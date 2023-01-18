Юлия Барановская заявила, что хочет родить еще раз

Телеведущая Юлия Барановская рассказала в беседе с изданием "7дней" о желании завести четвертого ребенка. Барановская призналась, что очень хочет стать мамой, однако пока не может себе этого позволить.
Она объяснила, что хочет родить в полноценной семье. Ведущей важно, чтобы у ребенка был папа. Барановская отметила, что пол следующего ребенка ей не важен.
"У меня, конечно, с мальчиками лучше получается, легче, но главное, чтобы ребенок родился здоровым. А пол - это уже второстепенно", - объяснила теледива.