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1 час назад

Юлия Барановская заявила, что хочет родить еще раз

Газета.Ru

Телеведущая Юлия Барановская рассказала в беседе с изданием "7дней" о желании завести четвертого ребенка. Барановская призналась, что очень хочет стать мамой, однако пока не может себе этого позволить.

Юлия Барановская заявила, что хочет родить еще раз
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Она объяснила, что хочет родить в полноценной семье. Ведущей важно, чтобы у ребенка был папа. Барановская отметила, что пол следующего ребенка ей не важен.

"У меня, конечно, с мальчиками лучше получается, легче, но главное, чтобы ребенок родился здоровым. А пол - это уже второстепенно", - объяснила теледива.

Звёзды,Юлия Барановская,
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