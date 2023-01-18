Российская участница «Мисс Вселенная» раскрыла причины своего одиночества

Российская участница 71-го конкурса красоты «Мисс Вселенная», модель Анна Линникова призналась, что ее сердце до сих пор свободно, потому что она пока не нашла свою любовь. Причины своего одиночества она раскрыла в интервью «Газете.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам Линниковой, она не спешит устраивать личную жизнь, потому что не хочет размениваться на недолгие романы.

«Предпочитаю оставаться одна нежели встречаться просто ради факта отношений», — пояснила она.

Какими качествами должен обладать мужчина, чтобы покорить ее сердце, россиянка не стала отвечать — в этом вопросе она предпочитает полагаться на интуицию.

Ранее Линникова рассказала, что начала беспокоиться о безопасности и испугалась за свою жизнь из-за угроз в сети. По ее словам, читая оскорбления в комментариях к своим публикациям в социальных сетях, она стала чувствовать тотальное опустошение из-за количества хейта в свою сторону от медиа, крупных блогеров и лидеров мнений.

Россиянка выбыла из полуфинала конкурса «Мисс Вселенная». В июле она одержала победу в конкурсе красоты «Мисс Россия-2022».

Корону конкурса «Мисс Вселенная», который прошел в американском городе Новый Орлеан, выиграла американская участница Р'Бонни Габриэль. Уточняется, что в финале шоу соревновались лишь представительницы западного полушария.