42-летняя Юлия Барановская хочет родить четвертого ребенка

Телеведущую с легкостью можно записать в ряды многодетных матерей: Юлия Барановская воспитывает трех отпрысков — 17-летнего Артема, 14-летнюю Яну и 10-летнего Арсения. Сейчас, когда дети выросли, на звезду время от времени накатывает тоска. «Сижу и рыдаю. Потом успокаиваюсь, понимаю, что я не могу контролировать каждую секунду жизни детей, потому что так диктуют обстоятельства и работа», — рассуждает она в беседе с «7 дней». Объяснение своим эмоциям у Юлии все же есть: то ли это старость, то ли это потому, что она не прочь стать матерью еще раз.