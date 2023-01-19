42-летняя Юлия Барановская хочет родить четвертого ребенка

Телеведущую с легкостью можно записать в ряды многодетных матерей: Юлия Барановская воспитывает трех отпрысков — 17-летнего Артема, 14-летнюю Яну и 10-летнего Арсения. Сейчас, когда дети выросли, на звезду время от времени накатывает тоска. «Сижу и рыдаю. Потом успокаиваюсь, понимаю, что я не могу контролировать каждую секунду жизни детей, потому что так диктуют обстоятельства и работа», — рассуждает она в беседе с «7 дней». Объяснение своим эмоциям у Юлии все же есть: то ли это старость, то ли это потому, что она не прочь стать матерью еще раз.
«Ну хочешь — роди. В наше время это элементарно», — говорят 42-летней Барановской близкие, намекая на суррогатное материнство. Но такой способ обзавестись малышом ее и не пугает, главное, чтобы ребенок родился в полноценной семье. А на личном фронте у Барановской, видимо, пока глухо. Что ж, желаем телеведущей наконец встретить того самого! А может, нужно просто добавить в список планов рождение ребенка, как это сделала Регина Тодоренко. Записанное, говорят, сбывается.