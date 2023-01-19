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40 минут назад

Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель прокомментировала слухи о том, что увела возлюбленного из семьи

Super.ru

26-летняя Алена Рапунцель после двух неудачных браков вовсю строит отношения с бизнесменом Александром Смуровым. Некоторое время звезда скандальной телестройки избранника скрывала и обтекаемо называла Мистером Х. Была ли тому причина, доподлинно неизвестно, но назойливые подписчики считают, что была, и очень даже весомая.

Рапунцель прокомментировала слухи о том, что увела мужчину из семьи
Фото: Super.ruSuper.ru

Поговаривают, что избранник на момент начала отношений с Аленой был женат. И этот факт не дает покоя преданным поклонникам звезды. Один из них не постеснялся спросить девушку прямо: «Правда ли, что твой МЧ был женат?» И хотя селебрити могла вопрос проигнорировать, она решила честно на него ответить:

«Да, он был женат, но развелся. Ни он, ни я этому причиной не являемся. Если люди пишут, что кто-то кого-то увел, то это сухое мышление людей».

Super.ru

Девушка уверена, что «увести» кого-то из семьи можно, только если «вы собачка на поводке». Алена добавила, что «решение принимается в отношении мужчины и женщины, а не в отношении еще кого-то».

Эксперты по отношениям тем временем рекомендуют проявить принципиальную позицию и не встречаться с чужими мужьями. Иначе какие могут быть гарантии, что мужчина с новой избранницей не поступит аналогичным образом? Остается надеяться только на счастливое исключение...

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