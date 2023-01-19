Шакира и другие: звезды, которые мастерски отомстили бывшим

Певицу Шакиру и футболиста Жерара Пике долгие годы считали образцовой парой. Однако спустя 11 лет отношений звезды расстались. Причиной разрыва стали многочисленные измены спортсмена. Шакира не стала довольствоваться лишь выяснением отношений. Артистка пошла дальше и начала мстить бывшему возлюбленному.

Подробнее о том, какие методы избрала певица, и как другие звезды мстили своим бывшим – в материале "Рамблера".

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Шакира и Пике

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Сначала певица записала недвусмысленный трек, в котором резко обратилась к футболисту. В песне есть такие строчки:

«Так много разговоров о чемпионе. Но, когда я нуждалась в тебе особенно, ты показал худшую версию себя».

«Ты оставил меня со свекровью у двери, прессой и долгами».

Отсылка к тому, что мать Пике живет в шаговой доступности от основного дома бывших супругов в Барселоне.

«Ты обменял Ferrari на [Renault] Twingo. Ты обменял часы Rolex на Casio35».

«Без обид, детка, я желаю тебе хорошо справиться с моей предполагаемой заменой».

«Я останусь недостижимой для тебя, поэтому ты с такой же девушкой, как и ты».

Пике не оставил композицию без внимания. Футболист высмеял Шакиру, опубликовав видео, в котором буквально пересаживается в Renault Twingo. Позже на один вечер спортсмен также появился в часах Casio. Реакция Шакиры не заставила долго ждать: она выставила на балконе своего дома в Барселоне чучело ведьмы, смотрящее на дом, где живет ее бывшая свекровь.

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