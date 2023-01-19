Дочь певицы Славы скоро впервые станет мамой

Ребенок родится уже весной.
Старшая дочь певицы Славы, 24-летняя Александра Морозова, в конце ноября прошлого года узаконила свои отношения с 25-летним Андреем Дедовым. О молодом человеке известно не так много — он давно живет самостоятельно и работает в автомобильном бизнесе.
Александра и Андрей скромно расписались в одном из ЗАГСов столицы. Пышное торжество они планируют устроить позже, ведь сейчас заняты другим — совсем скоро супруги впервые станут родителями.
«Малыш должен появиться на свет уже весной — в марте-апреле. Животик у Саши пока небольшой, сейчас она на седьмом месяце. Ребята очень счастливы, они готовы к расширению семьи, потому что уже давно ведут себя как семья. Да, были разные периоды, но оба повзрослели и помудрели. Сейчас Саша и Андрей живут в довольно небольшой квартире, делают там ремонт и планируют в ближайшее время улучшить условия — приобрести жилье попросторнее», — рассказали «Стархиту» в окружении знаменитостей.
Морозова наблюдается в одной из элитных клиник столицы, на консультации она приезжает вместе с мужем. Супруги пока не знают, кто у них родится, но будут рады и девочке, и мальчику.