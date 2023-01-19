Кардашьян купила баснословно дорогое украшение принцессы Дианы

Ким Кардашьян коллекционирует вещи, ранее принадлежавшие знаменитостям. Известно, например, что у Ким есть браслеты, которые носила Элизабет Тейлор, и часы Жаклин Кеннеди. Сегодня стало известно, что звезда реалити пополнила свою коллекцию и купила украшение принцессы Дианы: культовый крест Garrad, украшенный бриллиантами и аметистами.

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Как сообщает издание People, памятное ювелирное изделие экс-супруга Канье Уэста приобрела в среду на аукционе Sotheby's: дорогое удовольствие обошлось звезде в $ 197 453 (около 12 миллионов рублей). И это в два раза больше первоначальной цены!

Подвеска с цветочными деталями была создана в 1920-х годах придворными ювелирами Garrard. В октябре 1987-го принцесса Диана надела ее с платьем Кэтрин Уокер на благотворительный вечер для некоммерческой организации Birthright, которая занимается защитой прав человека во время беременности и родов.

Выставляя украшение на торги, Sotheby's London заявил, что Диана Спенсер была единственным человеком, который когда-либо носил его, и что оно впервые снова демонстрируется публично.