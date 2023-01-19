10 звезд Голливуда, которые лежали в психиатрической клинике

Огромные гонорары, мировая слава и любовь фанатов — что еще нужно для счастья? Как показывает практика — пара недель в хорошей психиатрической клинике.

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Анджелина Джоли

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Джоли обратилась за помощью психиатров в 2018 году и была госпитализирована. Клиника, в которой лечилась знаменитость, специализируется на расстройствах пищевого поведения. Анджелина Джоли провела в больничной палате около двух недель. Известно, что в то время параметры звезды приблизились к отметке в 44 килограмма при росте 169 сантиметров, но она продолжала испытывать навязчивые мысли об избыточном весе. Проблема оказалась настолько серьезной, что пришлось поставить на паузу съемки второй части «Малефисенты». Но Джоли не привыкать, она лежала в клинике и раньше — еще во времена замужества за Брэдом Питтом.

Джерард Батлер

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Боевик «300 спартанцев» способен довести до психиатрической клиники. Если вы Джерард Батлер, конечно. Во время съемок «античного» экшена в 2006 году шотландец получал так много травм, что пристрастился к болеутоляющим. Увлечение сильнодействующими препаратами продлилось недолго, он осознал, что без помощи профессионалов завязать с таблетками уже не сможет. Спустя шесть лет Джерард Батлер снова обратился в специализированную клинику: актер жаловался на тревожность и депрессию.

Кэтрин Зета-Джонс

Кэтрин Зета-Джонс успела стать завсегдатаем психиатрической клиники. Звезда страдает биполярным расстройством второго типа, то есть остро переживает приступы депрессии, и не стесняется обращаться за помощью к специалистам, когда становится слишком трудно. Последний известный случай госпитализации был в 2016 году — тогда актриса пробыла в лечебном заведении всего пять дней. По данным инсайдера, причиной обращения стал стресс: муж знаменитости, Майкл Дуглас, тогда только поборол рак, а Кэтрин ждали съемки сразу в двух проектах — нужно было быть в отличной форме.

Майкл Дуглас

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Супруг Кэтрин, актер Майкл Дуглас, тоже обращался к психиатрам, но, в отличие от избранницы, на депрессию не жаловался. По слухам, еще в 90-х Майкл лечился от сексоголизма. Правда, подобные сплетни он опровергает. Если верить актеру, информация о сексуальной зависимости — байка британских таблоидов, которые сопоставили факт лечения с выходом на экраны чувственной картины «Основной инстинкт». Майкл утверждает, что лечился от алкоголизма — вредная привычка обострилась на фоне смерти отчима, но реабилитация вернула звезду к нормальной жизни.

Джим Керри

Одному из самых известных голливудских комиков бывает не до смеха. За маской позитивного парня скрывается ранимая личность. Джим Керри пытался принимать антидепрессанты, но легче от таблеток не стало. Актер решил обратиться к психотерапевту, который поставил звезде неутешительный диагноз: шизофрения. Лечение в психиатрической клинике дало положительный результат. Керри вернулся к нормальной жизни и пересмотрел свои взгляды на самолечение.

Леди Гага

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Знаменитость не скрывает своих проблем с ментальным здоровьем. Она рассказывала, как оказалась в психиатрической клинике: сперва онемели конечности, а затем случился приступ паники. Селебрити не понимала, что происходит, пока врач не дал ей подходящее лекарство. Со временем проблемы не ушли. «У меня ПТСР. У меня хронические боли. Нейропатическая болевая травма — это часть моей жизни. Я на медикаментах», — поделилась певица и добавила, что борется с проявлениями психических проблем ежедневно. Например, «Оскар» за песню Shallow, по признанию Леди Гаги, принес ей отнюдь не счастье и радость, а боль. Возможно, именно травмы находят выход на сцене в виде безумных, эпатажных образов и делают звезду уникальной — такой, какой мы ее знаем.

Аманда Байнс

Аманда начала карьеру на телевидении еще в 10 лет, а в 13 уже вела собственное шоу. Карьера талантливой девочки развивалась стремительно — повзрослевшей Аманде режиссеры наперебой предлагали главные роли в молодежных комедиях: «Чего хочет девушка», «Она — мужчина», «Любовь на острове». Но во взрослую лигу она так и не перешла, внезапно заявив об окончании карьеры. Последним фильмом девушки стала комедия 2010 года «Отличница легкого поведения». Съемки закончились, и актриса начала постепенно терять себя в тусовках с наркотиками и алкоголем. В 2012 году Аманда стала виновницей аварии, и ей пришлось пройти курс лечения. Далее — неадекватное поведение и снова ДТП. Байнс опять стала подопечной психиатров на целых три месяца — лечение проходило в престижной клинике в Малибу. Не помогло. Актриса подожгла соседский дом, поскандалила с фанаткой, оклеветала отца и отправилась в психиатрическую клинику менее чем на два месяца. Последнее лечение, похоже, оказалось действенным. Экс-актриса даже поступила в калифорнийский институт моды и дизайна.

Том Круз

Герой на экране и клиент психиатрической лечебницы в жизни — такова судьба Тома Круза. Известно, что актер — активный участник неоднозначной религиозной организации, однако в клинику его привело не это. Том оказался неисправимым романтиком: развод с Кэти Холмс погрузил актера в глубокую депрессию. По совету неравнодушных друзей лечить разбитое сердце Том решил у психиатров.

Дрю Бэрримор

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Дрю из тех селебрити, что стали клиентами психиатрических лечебниц по собственной воле. Оказывается, знаменитость долгие годы жила, страдая от клаустрофобии. В замкнутых пространствах Дрю преследовали панические атаки. Актриса обратилась за помощью и приняла предложение пройти основательное лечение в клинике.

Бритни Спирс