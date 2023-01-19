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52 минуты назад

53-летняя Дженнифер Лопес в "голом" платье пришла на премьеру фильма со своим участием

Газета.Ru

Певица, актриса и бизнесвумен Дженнифер Лопес посетила премьеру романтической комедии «Моя пиратская свадьба». Соответствующие снимки публикует фотобанк Global Look Press.

53-летняя Лопес в "голом" платье пришла на премьеру фильма
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Мероприятие состоялось в среду, 18 января, в Китайском театре TCL в Голливуде (Лос-Анджелес, Калифорния, США). На дебютный показ фильма со своим участием 53-летняя Дженнифер Лопес пришла в платье Valentino, сшитом из полупрозрачной ткани и декорированном с помощью пайеток. Его дополнили лимонный клатч, перекликавшийся с бантом на талии, и блестящие туфли на платформе и каблуке.

Ранее Дженнифер Лопес заявила, что должна была целоваться с Мадонной и Бритни Спирс на MTV VMA в 2003 году. «Я снималась в фильме в Канаде и встретилась с Мадонной и Бритни. Я не могла отказаться от съемок в фильме, поэтому они попросили Кристину [Агилеру] сделать это», — объяснила Лопес в интервью E!News.

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