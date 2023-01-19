Решетова раскрыла лайфхак по уходу за кожей после перелета

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова рассказала, что после перелета важно правильно очищать кожу. Свой главный лайфхак она раскрыла на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Лента.ру Лента.ру

Знаменитость разместила видео в сторис, где показала, как ухаживает за лицом после путешествия на самолете. Она отметила, что для спасения кожи важно тщательное и правильное очищение.

«Неважно, пользовались ли вы макияжем или нет. Утром и вечером всегда нужно хорошо умываться перед нанесением сывороток и масок», — объяснила модель.