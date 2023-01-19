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1 час назад

Решетова раскрыла главный лайфхак по уходу за кожей после перелета

Lenta.ru

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова рассказала, что после перелета важно правильно очищать кожу. Свой главный лайфхак она раскрыла на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Решетова раскрыла лайфхак по уходу за кожей после перелета
Фото: Лента.руЛента.ру

Знаменитость разместила видео в сторис, где показала, как ухаживает за лицом после путешествия на самолете. Она отметила, что для спасения кожи важно тщательное и правильное очищение.

«Неважно, пользовались ли вы макияжем или нет. Утром и вечером всегда нужно хорошо умываться перед нанесением сывороток и масок», — объяснила модель.

Ранее стюардессы рассказали в сети о методах ухода за кожей и поддержания бодрости на борту самолета. Бортпроводница с ником cabincrew призналась, что «прошла через много проб и ошибок» в уходе за кожей, когда выполняла полеты по 16 часов. После длительного перелета девушка порекомендовала полностью снять макияж, сделать маску и нанести на лицо густой питательный крем.

Звёзды,Анастасия Решетова,Тимати,
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