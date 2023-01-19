«Гагарина меня ненавидела»: Савичева рассказала о конфликте

По сообщению Центральной Службы Новостей, телеведущая Яна Чурикова взяла интервью у певицы Юлии Савичевой, в котором певица сообщила о проблемах с победительницей проекта «Фабрики звезд» Полиной Гагариной.
По завершении проекта Савичева поехала на конкурс «Евробест», позднее она же представляла Россию на «Евровидении», именно в этом причина ненависти Гагариной.
Но Юлия рассказывает, что вины своей не чувствует, она выполняла распоряжения продюсеров, а Полина не подписала контракт, занялась учебой.