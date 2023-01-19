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1 час назад

«Гагарина меня ненавидела»: Савичева сообщила о конфликте с коллегой

Моя Москва.онлайн

По сообщению Центральной Службы Новостей, телеведущая Яна Чурикова взяла интервью у певицы Юлии Савичевой, в котором певица сообщила о проблемах с победительницей проекта «Фабрики звезд» Полиной Гагариной.

«Гагарина меня ненавидела»: Савичева рассказала о конфликте
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

По завершении проекта Савичева поехала на конкурс «Евробест», позднее она же представляла Россию на «Евровидении», именно в этом причина ненависти Гагариной.

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Но Юлия рассказывает, что вины своей не чувствует, она выполняла распоряжения продюсеров, а Полина не подписала контракт, занялась учебой.

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