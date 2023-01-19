Знаменитости, которые ужасно выглядят с косметикой без фотошопа

Фотошоп прочно вошел в мир интернета. Многие обычные девушки обрабатывают свои фото, прежде чем выставить их в социальную сеть. Что же в этом случае говорить о звездах, которые должны выглядеть идеально. Вот только их лица могут попасть в сеть еще до обработки фотошопом.
Признанному секс-символу Голливуда исполнился 51 год. У нее идеальная фигура, но лицо требует тщательной обработки фотошопом. Без обработки сразу видно, что актриса не молода, к тому же страдает от расширенных пор и неровной кожи на лице.
Дженнифер умело использует все доступные косметические средства, чтобы выглядеть более привлекательной: тональные кремы, бронзирующие средства, мерцающую пудру, а умывается только специальным молочком, разработанным лично для нее профессиональным дерматологом.
Но, как оказалось, зачастую даже с массой косметики лицо голливудской актрисы требует тщательной обработки.
Пенелопе Крус исполнилось 46 лет, но, как говорят фанаты, на фото она выглядит намного моложе. Так думали ровно до того момента, пока в сеть не попал необработанный снимок актрисы.
В оправдание Крус можно сказать, что она не делала пластических операций и уколов красоты. Все эти хирургические вмешательства актриса удачно заменяет специальными средствами от любимой косметологической компании. Сама Пенелопа без стеснения рассказывает о недостатках лица – веснушки из-за жаркого климата и тонкие морщинки вокруг глаз.
Крус признается, что вспоминает о возрасте всего раз в году, в день рождения, а культ молодости ей не присущ.
Ее совершенно не расстраивают фото без фотошопа, но ради сохранения имиджа приходится использовать достижения техники.
46-летняя красотка Виктория Бэкхам знает, как ухаживать за собой, но это мало помогает. Видимо, из-за этого певица постоянно «носит» на лице много косметики.
Расширенные поры и неровная кожа – вот первое, что бросается в глаза на необработанных снимках.
При этом Виктория пользуется только дорогими натуральными средствами, соблюдает определенную диету и занимается спортом.
36-летняя Скарлетт Йоханссон, в силу возраста, может похвастаться молодой кожей. Единственный недостаток – много прыщей, от которых Скарлетт так и не может избавиться.
Актриса предпочитает использовать натуральные домашние средства, которыми пользовались еще наши бабушки. Она считает, что такая уходовая косметика ничуть не хуже дорогой и профессиональной, но с этим можно поспорить.
Завершает пятерку знаменитых женщин с плохой кожей 35-летняя Кира Найтли. Несмотря на то, что актриса пользуется косметическими средствами только на съемочной площадке, видно, что ее кожу не пощадили «агрессивные» средства.
Мелкие прыщики на лбу и неровная кожа – то немногое, что можно разглядеть на лице крупным планом. И хотя в жизни она пользуется лишь тушью и бальзамом, ее лицо нельзя назвать идеальным.