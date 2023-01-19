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3 часа назад

Топ-5 знаменитостей, которые ужасно выглядят с косметикой, но без фотошопа

Клео.Ру

Фотошоп прочно вошел в мир интернета. Многие обычные девушки обрабатывают свои фото, прежде чем выставить их в социальную сеть. Что же в этом случае говорить о звездах, которые должны выглядеть идеально. Вот только их лица могут попасть в сеть еще до обработки фотошопом.

Знаменитости, которые ужасно выглядят с косметикой без фотошопа
Фото: Kleo.ruKleo.ru

Дженнифер Лопес

Kleo.ru

Признанному секс-символу Голливуда исполнился 51 год. У нее идеальная фигура, но лицо требует тщательной обработки фотошопом. Без обработки сразу видно, что актриса не молода, к тому же страдает от расширенных пор и неровной кожи на лице.

Дженнифер умело использует все доступные косметические средства, чтобы выглядеть более привлекательной: тональные кремы, бронзирующие средства, мерцающую пудру, а умывается только специальным молочком, разработанным лично для нее профессиональным дерматологом.

Но, как оказалось, зачастую даже с массой косметики лицо голливудской актрисы требует тщательной обработки.

Пенелопа Крус

Kleo.ru

Пенелопе Крус исполнилось 46 лет, но, как говорят фанаты, на фото она выглядит намного моложе. Так думали ровно до того момента, пока в сеть не попал необработанный снимок актрисы.

В оправдание Крус можно сказать, что она не делала пластических операций и уколов красоты. Все эти хирургические вмешательства актриса удачно заменяет специальными средствами от любимой косметологической компании. Сама Пенелопа без стеснения рассказывает о недостатках лица – веснушки из-за жаркого климата и тонкие морщинки вокруг глаз.

Крус признается, что вспоминает о возрасте всего раз в году, в день рождения, а культ молодости ей не присущ.

Ее совершенно не расстраивают фото без фотошопа, но ради сохранения имиджа приходится использовать достижения техники.

Виктория Бэкхам

Kleo.ru

46-летняя красотка Виктория Бэкхам знает, как ухаживать за собой, но это мало помогает. Видимо, из-за этого певица постоянно «носит» на лице много косметики.

Расширенные поры и неровная кожа – вот первое, что бросается в глаза на необработанных снимках.

При этом Виктория пользуется только дорогими натуральными средствами, соблюдает определенную диету и занимается спортом.

Скарлетт Йоханссон

Kleo.ru

36-летняя Скарлетт Йоханссон, в силу возраста, может похвастаться молодой кожей. Единственный недостаток – много прыщей, от которых Скарлетт так и не может избавиться.

Актриса предпочитает использовать натуральные домашние средства, которыми пользовались еще наши бабушки. Она считает, что такая уходовая косметика ничуть не хуже дорогой и профессиональной, но с этим можно поспорить.

Кира Найтли

Kleo.ru

Завершает пятерку знаменитых женщин с плохой кожей 35-летняя Кира Найтли. Несмотря на то, что актриса пользуется косметическими средствами только на съемочной площадке, видно, что ее кожу не пощадили «агрессивные» средства.

Мелкие прыщики на лбу и неровная кожа – то немногое, что можно разглядеть на лице крупным планом. И хотя в жизни она пользуется лишь тушью и бальзамом, ее лицо нельзя назвать идеальным.

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