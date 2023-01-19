Никола Пельтц поделилась откровенным снимком в белье

Жена Бруклина Бекхэма Никола Пельтц поделилась закулисными снимками из своей фотосессии для Vogue. Фотографии модель опубликовала в своих социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

23-летний Бруклин Бекхэм и 27-летняя Никола Пельтц стали героями февральского номера журнала Vogue. Молодожены предстали в трендовых образах от таких мировых брендов, как Dior, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Loewe и Maison Margiela. Сегодня Никола поделилась с подписчиками личного блога бэкстейджем со съемки. На первой фотографии модель позирует в бежевом кардигане с разрезами, нижнем белье телесного цвета и черных сапогах-ботфортах. На втором снимке Пельтц одета в клетчатый черно-белый костюм, состоящий из обтягивающих брюк с завышенной талией и укороченного жакета с лацканами. Девушка дополнила образ черной плетеной сумкой и лаковыми туфлями на высоком каблуке и массивной платформе.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц поженились в апреле 2022 года, и сразу же свадьбы молодожены переехали жить в США. Известно, что Никола не смогла найти общей язык со своей свекровью Викторией Бекхэм. Их отношения обострились после того, как Пельтц дала откровенное интервью, в котором рассказала, что мать Бруклина чуть не испортила ей свадьбу.