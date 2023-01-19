Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+6° в 
USD 68.85EUR 74.41
Войти в почту
40 минут назад

Катрин Денев и Рами Малек снялись для рекламной кампании часов Cartier

Газета.Ru

Катрин Денев и Рами Малек стали лицами рекламной кампании часов Cartier модели Tank Française. Об этом пишет Forbes.

Денев и Малек снялись для рекламной кампании часов Cartier
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Для запуска новой модели Tank Francaise компания Cartier создала специальный видеоролик, в котором снялись французская актриса Катрин Денев и американский актер Рами Малек. Звезды снимались на мосту Александра III в Париже. За режиссуру рекламной кампании отвечал Гай Ричи. Для реализации идеи было задействовано 88 технических специалистов, парикмахеров, визажистов и других людей.

Во время съемок было сделано больше 26 тыс. фотографий.

Часы Tank Française впервые были выпущены в 1996 году. От классической версии Tank они отличаются удлиненными боковыми сторонами корпуса и квадратным циферблатом. В новой версии дизайнеры аксессуара решили переосмыслить металлический браслет и несколько небольших элементов в корпусе.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что участница группы Blackpink Джису снялась для трех обложек GQ.

Звёзды,Рами Малек,Катрин Денев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители