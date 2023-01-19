Денев и Малек снялись для рекламной кампании часов Cartier

Катрин Денев и Рами Малек стали лицами рекламной кампании часов Cartier модели Tank Française. Об этом пишет Forbes.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Для запуска новой модели Tank Francaise компания Cartier создала специальный видеоролик, в котором снялись французская актриса Катрин Денев и американский актер Рами Малек. Звезды снимались на мосту Александра III в Париже. За режиссуру рекламной кампании отвечал Гай Ричи. Для реализации идеи было задействовано 88 технических специалистов, парикмахеров, визажистов и других людей.

Во время съемок было сделано больше 26 тыс. фотографий.

Часы Tank Française впервые были выпущены в 1996 году. От классической версии Tank они отличаются удлиненными боковыми сторонами корпуса и квадратным циферблатом. В новой версии дизайнеры аксессуара решили переосмыслить металлический браслет и несколько небольших элементов в корпусе.