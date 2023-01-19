Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+5° в 
USD 68.87EUR 74.59
Войти в почту
53 минуты назад

Мадонна заявила, что считает воспитание детей искусством

Газета.Ru

Певица Мадонна в интервью Vanity Fair призналась, что считает воспитание своих шестерых детей «искусством» и самой тяжелой битвой.

Мадонна заявила, что считает воспитание детей искусством
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Сегодня я все еще пытаюсь понять, как быть матерью и выполнять свою работу. Кем бы ты ни был, иметь детей и воспитывать их — это произведение искусства. И мануала никто не дает. Вы должны учиться на ошибках», — отметила Мадонна.

По мнению звезды, расти с такой матерью, как она, — это вызов. Вместе с этим Мадонна пожаловалась, что до сих пор не знает, как быть хорошим родителем. Певица считает, что воспитание детей можно сравнить с тяжелой профессией, от которой никогда не получается отдохнуть.

Ранее Мадонну обвинили в торговле африканскими детьми и пропаганде ЛГБТ.

Звёзды,Мадонна,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители