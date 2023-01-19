Мадонна заявила, что считает воспитание детей искусством

«Сегодня я все еще пытаюсь понять, как быть матерью и выполнять свою работу. Кем бы ты ни был, иметь детей и воспитывать их — это произведение искусства. И мануала никто не дает. Вы должны учиться на ошибках», — отметила Мадонна.

По мнению звезды, расти с такой матерью, как она, — это вызов. Вместе с этим Мадонна пожаловалась, что до сих пор не знает, как быть хорошим родителем. Певица считает, что воспитание детей можно сравнить с тяжелой профессией, от которой никогда не получается отдохнуть.