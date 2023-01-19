Крид сообщил о планах выпустить два альбома в 2023 году

«Хочу в этом году закрыться в студии и сделать мощный альбом, а может и два. Один — стилька раздать, а второй — лирики накатить. Или все сразу в один. Не знаю», — рассказал исполнитель, подчеркнув, что планирует отправиться в путешествие, чтобы найти «вдохновение».