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25 минут назад

Егор Крид сообщил о планах выпустить два альбома в 2023 году

Lenta.ru

28-летний российский певец Егор Крид сообщил о планах выпустить два музыкальных альбома в 2023 году. Об этом сообщает Звук Медиа.

Крид сообщил о планах выпустить два альбома в 2023 году
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Артист отметил, что собирается начать работу над новой музыкой, а также выпустить сингл. По его словам, он не может представить новую композицию сейчас из-за отсутствия «достойного сценария».

«Хочу в этом году закрыться в студии и сделать мощный альбом, а может и два. Один — стилька раздать, а второй — лирики накатить. Или все сразу в один. Не знаю», — рассказал исполнитель, подчеркнув, что планирует отправиться в путешествие, чтобы найти «вдохновение».

Крид добавил, что в скором времени даст большой сольный концерт, рассчитанный на 40 тысяч зрителей.

В ноябре прошлого года музыкант рассказал о желании стать отцом и поисках матери его будущих детей. Крид добавил, что многие пары заводят детей, «исходя из эмоций, первой влюбленности, чувств», однако со временем они понимают, что сделали ошибку, выбрав в спутники жизни не того человека.

Звёзды,Крид,
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