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46 минут назад

Стало известно о состоянии здоровья артиста Ивана Краско

Мария Иглина

Некоторое время назад народный артист Иван Краско перенес инсульт. Сейчас он уже чувствует себя хорошо, его выписали из больницы. Однако пока артист находится в инвалидной коляске. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на Telegram-канал "78 Новости".

Стало известно о состоянии Ивана Краско
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ближайшее время 92-летнего Краско планируют обследовать в центре Алмазова, врачи рекомендуют провести операцию на сердце.

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Известно, что актер сохраняет бодрое расположение духа и намерен продолжить работу в театре. Ближайший спектакль с его участием пройдет уже в конце января.

Ранее "Рамблер" писал, что стало с певицей Сандрой.

Звёзды,Иван Краско,
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