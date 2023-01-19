Стало известно о состоянии Ивана Краско

Некоторое время назад народный артист Иван Краско перенес инсульт. Сейчас он уже чувствует себя хорошо, его выписали из больницы. Однако пока артист находится в инвалидной коляске. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на Telegram-канал "78 Новости".