Стало известно о состоянии Ивана Краско

Некоторое время назад народный артист Иван Краско перенес инсульт. Сейчас он уже чувствует себя хорошо, его выписали из больницы. Однако пока артист находится в инвалидной коляске. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на Telegram-канал "78 Новости".
В ближайшее время 92-летнего Краско планируют обследовать в центре Алмазова, врачи рекомендуют провести операцию на сердце.
Известно, что актер сохраняет бодрое расположение духа и намерен продолжить работу в театре. Ближайший спектакль с его участием пройдет уже в конце января.