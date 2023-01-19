Брежнева: «Сегодня болит все»

Певица пожаловалась на свое эмоциональное и физическое состояние.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Вера Брежнева, весной уехавшая из России, долгое время не обновляла соцсети. Однако с недавних пор звезда вернулась в виртуальное пространство и теперь старается делиться с подписчиками своими переживаниями. А сегодня артистка пожаловалась на плохое самочувствие.

Знаменитость призналась, что в связи с недавними событиями в мире у нее «снова выбили почву из-под ног». «Очень много вопросов внутри, которые так и останутся без ответов. В такие моменты очень нужна опора, сейчас как никогда, чувствую ее в любви, это то, что согревает, сохраняет смыслы» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — рассказала Брежнева.