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1 час назад

Вера Брежнева: «Сегодня болит все»

WomanHit.ru

Певица пожаловалась на свое эмоциональное и физическое состояние.

Брежнева: «Сегодня болит все»
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Вера Брежнева, весной уехавшая из России, долгое время не обновляла соцсети. Однако с недавних пор звезда вернулась в виртуальное пространство и теперь старается делиться с подписчиками своими переживаниями. А сегодня артистка пожаловалась на плохое самочувствие.

Знаменитость призналась, что в связи с недавними событиями в мире у нее «снова выбили почву из-под ног». «Очень много вопросов внутри, которые так и останутся без ответов. В такие моменты очень нужна опора, сейчас как никогда, чувствую ее в любви, это то, что согревает, сохраняет смыслы» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — рассказала Брежнева.

Также исполнительница добавила, что ее эмоциональное состояние сказывается на теле. «Сегодня болит все. Сама себе могу помочь рястяжкой, дыханием и чистым питанием. Но больше всего в такое время хочется объятий и на ручки… Моя собачка почувствовала и пришла обниматься. А еще расцвел цветок, тоже порадовал», — заявила Вера.

Звёзды,Вера Брежнева,
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