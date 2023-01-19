Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+5° в 
USD 68.87EUR 74.59
Войти в почту
35 минут назад

Певица Саша Круглова рассказала, что увидела жениха во время гаданий

Газета.Ru

Певица Александра Круглова сообщила в беседе с mk.ru, что решила погадать в Крещенский сочельник.

Круглова рассказала, что увидела жениха во время гаданий
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Круглова призналась, что не сильно верит в гадания, но как девушке, ей интересно «заглянуть в будущее», чтобы увидеть жениха. Перед сном артистка, причесываясь, произнесла: «Суженый, ряженый, приди и расчеши меня». После пробуждения певица должна была увидеть будущего жениха. Круглова сообщила, что у нее получилось.

«Но вот кого я увидела, не расскажу. Вдруг сбудется», — заявила певица.

Ранее Круглова призналась, что отказалась от крещенских купаний из-за бронхита. Вместо купаний в прорубе, артистка умылась освященной водой.

Звёзды,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители