Круглова рассказала, что увидела жениха во время гаданий

Круглова призналась, что не сильно верит в гадания, но как девушке, ей интересно «заглянуть в будущее», чтобы увидеть жениха. Перед сном артистка, причесываясь, произнесла: «Суженый, ряженый, приди и расчеши меня». После пробуждения певица должна была увидеть будущего жениха. Круглова сообщила, что у нее получилось.