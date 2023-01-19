Круглова рассказала, что увидела жениха во время гаданий

Певица Александра Круглова сообщила в беседе с mk.ru, что решила погадать в Крещенский сочельник.
Круглова призналась, что не сильно верит в гадания, но как девушке, ей интересно «заглянуть в будущее», чтобы увидеть жениха. Перед сном артистка, причесываясь, произнесла: «Суженый, ряженый, приди и расчеши меня». После пробуждения певица должна была увидеть будущего жениха. Круглова сообщила, что у нее получилось.
«Но вот кого я увидела, не расскажу. Вдруг сбудется», — заявила певица.
Ранее Круглова призналась, что отказалась от крещенских купаний из-за бронхита. Вместо купаний в прорубе, артистка умылась освященной водой.