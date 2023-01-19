Бывший муж Бородиной не смог получить гражданство Турции

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной Юрий Будагов не смог получить гражданство Турции. Об этом сообщает издание «СтарХит».
По данным источника, власти Турции отказали Будагову в получении гражданства из-за того, что он находится в международном розыске. Отмечается, что у бизнесмена нет как российского, так и армянского гражданства. Будагов — армянин по национальности. На данный момент мужчина проживает в Стамбуле.
Ранее Бородина возмутилась женой Будагова Залиной Башировой из-за хайпа на имени звезды. Ведущая попросила оставить ее в покое. Также она сообщила, что бывший муж не помогает ей финансово и видится с общей дочерью Марусей несколько раз в год.