Бывший муж Бородиной не смог получить гражданство Турции

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной Юрий Будагов не смог получить гражданство Турции. Об этом сообщает издание «СтарХит».

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По данным источника, власти Турции отказали Будагову в получении гражданства из-за того, что он находится в международном розыске. Отмечается, что у бизнесмена нет как российского, так и армянского гражданства. Будагов — армянин по национальности. На данный момент мужчина проживает в Стамбуле.