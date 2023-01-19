Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+6° в 
USD 68.85EUR 74.41
Войти в почту
40 минут назад

Бывший муж Бородиной не смог получить гражданство Турции

Газета.Ru

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной Юрий Будагов не смог получить гражданство Турции. Об этом сообщает издание «СтарХит».

Бывший муж Бородиной не смог получить гражданство Турции
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным источника, власти Турции отказали Будагову в получении гражданства из-за того, что он находится в международном розыске. Отмечается, что у бизнесмена нет как российского, так и армянского гражданства. Будагов — армянин по национальности. На данный момент мужчина проживает в Стамбуле.

Ранее Бородина возмутилась женой Будагова Залиной Башировой из-за хайпа на имени звезды. Ведущая попросила оставить ее в покое. Также она сообщила, что бывший муж не помогает ей финансово и видится с общей дочерью Марусей несколько раз в год.

Звёзды,Ксения Бородина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители