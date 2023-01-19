Васильев оценил наряд Муцениеце фразой «старушка у подъезда»

Российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев оценил наряд латвийской актрисы театра и кино Агаты Муцениеце фразой «старушка у подъезда». Соответствующий комментарий эксперта приводит издание «7 Дней».

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По словам Васильева, 33-летняя знаменитость обладает привлекательной фигурой и внешностью. «Агата — писаная красавица: она женственна, у нее длинные волосы, необычайно привлекательные черты лица и складная фигура», — рассказал он.

В то же время стилист раскритиковал образ Муцениеце, в котором она появилась на кинобранче в 2022 году. Тогда для мероприятия звезда выбрала вязаную кофту зеленого цвета, шелковую юбку с цветочным принтом и черные ботильоны на шпильке. «Не самый удачный образ с этой зеленой бабушкиной кофтой, по-другому и не скажешь. Такие вещи часто встречаются у старушек, сидящих на лавочке у подъезда», — высказался собеседник издания.