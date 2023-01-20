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1 час назад

Ольга Орлова ответила на слухи о рождении второго ребенка

Слово и Делоиещё 2

Анонимные источники заявили, что ведущая Ольга Орлова стала мамой во второй раз. Певица ответила на эти домыслы в своих социальных сетях.

Орлова ответила на слухи о рождении второго ребенка
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Ведущая призналась, что ждет второго ребенка еще осенью прошлого года. Ближе к Новому году Ольга Орлова заявила, что рождение дочери должно случиться совсем скоро. Поэтому о пополнении в семье она пообещала объявить всем лично.

«Не верьте (слухам)! Все новости вы узнаете первыми лично от меня с моей страницы», — написала Орлова в соцсетях.

Предварительно, девочка должна появиться на свет в середине февраля. Ведущая активно рассказывает о своей беременности в соцсетях. Но с именем Ольга Орлова вместе с супругом до конца не определилась.

Звёзды,Ольга Орлова,
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