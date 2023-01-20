Орлова ответила на слухи о рождении второго ребенка

Анонимные источники заявили, что ведущая Ольга Орлова стала мамой во второй раз. Певица ответила на эти домыслы в своих социальных сетях.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Ведущая призналась, что ждет второго ребенка еще осенью прошлого года. Ближе к Новому году Ольга Орлова заявила, что рождение дочери должно случиться совсем скоро. Поэтому о пополнении в семье она пообещала объявить всем лично.

«Не верьте (слухам)! Все новости вы узнаете первыми лично от меня с моей страницы», — написала Орлова в соцсетях.