Младшая дочь Стриженовых выходит замуж

Младшая дочь ведущих Екатерины и Александра Стриженовых собирается замуж за Антона Чурекова. Девушка из звездной семьи выбрала мужчину далеко не из медийной тусовки.
Молодые люди познакомились еще в школьные годы. После окончания учебного учреждения Саша отправилась за молодым человеком на юридический факультет МГУ. И блестяще его закончила. Со времени их знакомства прошло уже восемь лет.
«Если честно, уже почти месяц, как я сказала '"да'". Позади — огромная совместная история, впереди — целая совместная жизнь», — подписала она фотографию в микроблоге.
Напомним, что старшая дочь Стриженовых Анастасия вышла замуж еще в 2013 году. Ее супруг Петр Грищенко является финансистом. Со своим будущим мужем Анастасия познакомилась на Тенерифе.