Младшая дочь Стриженовых выходит замуж

Младшая дочь ведущих Екатерины и Александра Стриженовых собирается замуж за Антона Чурекова. Девушка из звездной семьи выбрала мужчину далеко не из медийной тусовки.

Молодые люди познакомились еще в школьные годы. После окончания учебного учреждения Саша отправилась за молодым человеком на юридический факультет МГУ. И блестяще его закончила. Со времени их знакомства прошло уже восемь лет.