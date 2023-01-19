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1 час назад

Младшая дочь Стриженовых выходит замуж

Слово и Дело

Младшая дочь ведущих Екатерины и Александра Стриженовых собирается замуж за Антона Чурекова. Девушка из звездной семьи выбрала мужчину далеко не из медийной тусовки.

Младшая дочь Стриженовых выходит замуж
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Молодые люди познакомились еще в школьные годы. После окончания учебного учреждения Саша отправилась за молодым человеком на юридический факультет МГУ. И блестяще его закончила. Со времени их знакомства прошло уже восемь лет.

«Если честно, уже почти месяц, как я сказала '"да'". Позади — огромная совместная история, впереди — целая совместная жизнь», — подписала она фотографию в микроблоге.

Напомним, что старшая дочь Стриженовых Анастасия вышла замуж еще в 2013 году. Ее супруг Петр Грищенко является финансистом. Со своим будущим мужем Анастасия познакомилась на Тенерифе.

Звёзды,Александр Стриженов,Екатерина Стриженова,МГУ,
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