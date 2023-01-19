Жена Ивлева заявила, что не будет брать с собой ребенка на отдых до года

Супруга ведущего и шеф-повара Констатина Ивлева Валерия объяснила в социальных сетях, почему не брала дочь Нику с собой на Мальдивы. Ивлева заявила, что не будет брать с собой дочь на отдых, пока ей не исполнится год.
"Потому что мы приняли решение с мужем, что ребенка берем с собой на отдых, тем более на острова, после года", - рассказала жена ведущего.
По словам Ивлевой, недавно они вернулись с отпуска на Мальдивах, где провели 6 дней. Пока родителей не было дома, за ребенком ухаживали бабушки. Супруга шеф-повара родила в апреле 2022 года.