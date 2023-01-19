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8 минут назад

«Ненавидела меня»: Савичева раскрыла детали конфликта с Гагариной

Вечерняя Москва

Певица Юлия Савичева раскрыла детали конфликта с коллегой по цеху Полиной Гагариной.

Савичева раскрыла детали конфликта с Гагариной
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам знаменитости, причиной ухудшения отношений стала поездка подопечной продюсера Максима Фадеева на конкурс Eurobest в 2004 году, где Савичева представляла Россию вместо победительницы шоу «Фабрики звезд — 2», которой была Гагарина.

— Конечно, Гагарина меня ненавидела. А за что меня было любить? Говорила: «Вот Савичеву продвигали, а меня не отправили», — призналась певица.

Она также добавила, что Гагарину не отправили на конкурс, потому что она не подписала контракт с Фадеевым. Помимо этого Савичева объяснила, почему решилась поехать на конкурс вместо коллеги. Звезда рассказала, что ей просто предложили выступить, на что она согласилась, в то время как Гагарина не пожелала подписывать контракт, передает РИА Новости.

Звёзды,Юлия Савичева,Полина Гагарина,Максим Фадеев,
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