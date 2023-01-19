Савичева раскрыла детали конфликта с Гагариной

— Конечно, Гагарина меня ненавидела. А за что меня было любить? Говорила: «Вот Савичеву продвигали, а меня не отправили», — призналась певица.

Она также добавила, что Гагарину не отправили на конкурс, потому что она не подписала контракт с Фадеевым. Помимо этого Савичева объяснила, почему решилась поехать на конкурс вместо коллеги. Звезда рассказала, что ей просто предложили выступить, на что она согласилась, в то время как Гагарина не пожелала подписывать контракт, передает РИА Новости.