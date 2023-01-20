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1 час назад

Актер Брэд Питт решил продать особняк, где жил с Анджелиной Джоли и детьми

FBM.ru

Знаменитый голливудский актер Брэд Питт принял решение по продаже особняка, в котором он проживал со своей экс-женой актрисой Анджелиной Джоли и их детьми.

Питт решил продать особняк, где жил с Джоли и детьми
Фото: FBM.ruFBM.ru

Сообщается, что за элитный дом с территорией 7689 квадратных метров в Лос-Анджелесе (штата Калифорния, США) знаменитость планирует выручить 40 миллионов долларов.

К слову, поместье известный актер приобрел у актрисы Кассандры Петерсон, которая обрела широкую популярность по роли в фильме «Эльвира — повелительница тьмы» (16+) в 1994 году. За годы владения недвижимостью Брэд Питт выкупил близлежащие участки, за счет чего расширил площадь своих владений.

Согласно сведениям источника из окружения актера, он планирует приобрести более скромные апартаменты в Лос-Анджелесе.

Напомним, что до недавно Питт принял решение перебраться на постоянное место жительства во Францию, где собирается заниматься искусством и выращиванием виноградников, так казать, «пожить жизнью обычного человека», и уйти из индустрии кино.

Звёзды,Брэд Питт,Анджелина Джоли,
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