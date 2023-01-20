Питт решил продать особняк, где жил с Джоли и детьми

Знаменитый голливудский актер Брэд Питт принял решение по продаже особняка, в котором он проживал со своей экс-женой актрисой Анджелиной Джоли и их детьми.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Сообщается, что за элитный дом с территорией 7689 квадратных метров в Лос-Анджелесе (штата Калифорния, США) знаменитость планирует выручить 40 миллионов долларов.

К слову, поместье известный актер приобрел у актрисы Кассандры Петерсон, которая обрела широкую популярность по роли в фильме «Эльвира — повелительница тьмы» (16+) в 1994 году. За годы владения недвижимостью Брэд Питт выкупил близлежащие участки, за счет чего расширил площадь своих владений.

Согласно сведениям источника из окружения актера, он планирует приобрести более скромные апартаменты в Лос-Анджелесе.