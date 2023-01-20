Муцениеце рассказала, как ее дочь относится к новой жене Прилучного

Агата Муцениеце и Павел Прилучный уже совсем остыли после громкого развода . Не зря говорят, что время лечит. Однако дочь бывших супругов, шестилетняя Мия, расставание родителей, как оказалось, до сих пор переживает, и довольно болезненно. «Она на самом деле немножко порыдала вчера на ночь, — рассказала Агата в своем YouTube-влоге. — Я не знаю, как у кого дети после развода приходят в себя. Уже столько времени прошло, а она все никак не может отпустить ситуацию».

И дело совсем не в том, что у папы новая жена. По словам Агаты, к ней девочка относится очень даже хорошо. Малышка попросту не может понять, почему два человека, у которых есть дети, могут не быть одной семьей. «И вроде она права. Сразу чувствуешь себя виноватым», — призналась Агата. Тем не менее бывшие супруги всеми силами стараются сделать так, чтобы дети от их разногласий не страдали. Например, договариваются, с кем и как они отметят Новый год. Но вот что будет делать папа, если придется сказать дочери, что она скоро станет старшей сестрой? Поживем — увидим.