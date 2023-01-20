Певица Слава скоро станет бабушкой

В окружении старшей дочери певицы Славы Александры сообщили о том, что в скором времени в знаменитой семье ожидается прибавление. Источники даже назвали месяц, в который популярная исполнительница обретет новый статус (бабушки), а ее дочь будет нянчить своего первенца.

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Инсайдеры утверждают, что 23-летняя Саша находится на седьмом месяце беременности. "Малыш должен появиться на свет уже весной — в марте-апреле", - утверждают они. По словам представителей окружения молодоженов, пара счастлива, живет в небольшой квартире и планирует приобрести более просторную жилплощадь. Соответствующие сведения представил "СтарХит".