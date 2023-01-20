В Сети обсуждают видео молодого Фаррелла в рекламе стрингов

45-летний Колин Фаррелл снова взошел на голливудский пьедестал: фильм «Банши Инишерина», в котором он сыграл главную роль, уже получил «Золотой глобус», а теперь метит на «Оскар». И пока о Колине судачат, по удивительному стечению обстоятельств в руки журналистов The Sun попал самый что ни на есть компромат.

Фото: Super.ru Super.ru

На опубликованном видео будущая звезда Голливуда красуется в красных стрингах в эфире дневного шоу на ирландском канале RTE. И нет, это не соревнования по бодибилдингу, а реклама рождественского нижнего белья. Эпизод случайно обнаружил архивариус телевидения. «Я наткнулся на него, когда отцифровывал пожертвованные 100 VHS-кассет, на которых были записаны ирландские музыкальные шоу с конца 80-х до начала 90-х годов», — рассказал Мит Грес Моллой.