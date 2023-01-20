Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+9° в 
USD 68.85EUR 74.41
Войти в почту
1 час назад

В Сети обсуждают видео молодого Колина Фаррелла в рекламе стрингов

Super.ru

45-летний Колин Фаррелл снова взошел на голливудский пьедестал: фильм «Банши Инишерина», в котором он сыграл главную роль, уже получил «Золотой глобус», а теперь метит на «Оскар». И пока о Колине судачат, по удивительному стечению обстоятельств в руки журналистов The Sun попал самый что ни на есть компромат.

В Сети обсуждают видео молодого Фаррелла в рекламе стрингов
Фото: Super.ruSuper.ru

На опубликованном видео будущая звезда Голливуда красуется в красных стрингах в эфире дневного шоу на ирландском канале RTE. И нет, это не соревнования по бодибилдингу, а реклама рождественского нижнего белья. Эпизод случайно обнаружил архивариус телевидения. «Я наткнулся на него, когда отцифровывал пожертвованные 100 VHS-кассет, на которых были записаны ирландские музыкальные шоу с конца 80-х до начала 90-х годов», — рассказал Мит Грес Моллой.

Мужчина добавил, что очень удивлен, как почти голый Колин Фаррелл сошел продюсерам с рук, уж тем более на ирландском телевидении в 90-х. Однако в 2023 году в интернете можно многое, и он, к слову, помнит все. Поэтому, Колин, даже не пытайся скрыть этот отрезок своей жизни!

Звёзды,Колин Фаррелл,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители