Волочкова разрыдалась после новости о рецидиве старой травмы

В начале 2023 года звезда покинула Россию и отправилась отдыхать на Мальдивы. Боли в области паха беспокоили Волочкову и раньше, однако она не придала этому значение, но догадывалась о том, что старые раны дают о себе знать. Чуть позже балерина с ужасом обнаружила, что утратила гибкость и с трудом начала передвигаться.