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1 час назад

Волочкова разрыдалась после новости о рецидиве старой травмы

Слово и Дело

Балерина Анастасия Волочкова переживает тяжелое потрясение. Из-за рецидива травмы экс-прима Большого театра больше не может демонстрировать поклонникам свой фирменный шпагат.

Волочкова разрыдалась после новости о рецидиве старой травмы
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В начале 2023 года звезда покинула Россию и отправилась отдыхать на Мальдивы. Боли в области паха беспокоили Волочкову и раньше, однако она не придала этому значение, но догадывалась о том, что старые раны дают о себе знать. Чуть позже балерина с ужасом обнаружила, что утратила гибкость и с трудом начала передвигаться.

Возвратившись домой, артистка тут же обратилась к врачу. Итог оказался неутешительным.

«Не думала даже о том, что результаты исследований будут столь плачевными. Я рыдаю... Но сила моей воли безгранична!» — разоткровенничалась Волочкова.

Судя по настрою, звезда не намерена опускать руки и сделает все возможное, чтобы раз и навсегда избавиться от недуга. Однако судьба предстоящего сольного концерта балерины оказалась под вопросом.

Звёзды,Анастасия Волочкова,
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