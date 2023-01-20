Волочкова разрыдалась после новости о рецидиве старой травмы

Балерина Анастасия Волочкова переживает тяжелое потрясение. Из-за рецидива травмы экс-прима Большого театра больше не может демонстрировать поклонникам свой фирменный шпагат.
В начале 2023 года звезда покинула Россию и отправилась отдыхать на Мальдивы. Боли в области паха беспокоили Волочкову и раньше, однако она не придала этому значение, но догадывалась о том, что старые раны дают о себе знать. Чуть позже балерина с ужасом обнаружила, что утратила гибкость и с трудом начала передвигаться.
Возвратившись домой, артистка тут же обратилась к врачу. Итог оказался неутешительным.
«Не думала даже о том, что результаты исследований будут столь плачевными. Я рыдаю... Но сила моей воли безгранична!» — разоткровенничалась Волочкова.
Судя по настрою, звезда не намерена опускать руки и сделает все возможное, чтобы раз и навсегда избавиться от недуга. Однако судьба предстоящего сольного концерта балерины оказалась под вопросом.