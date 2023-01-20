Шейк назвали "демоном сонного паралича"

Супермодель Ирина Шейк опубликовала новые фотографии в черном костюме Alaïa. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

36-летняя супермодель выложила серию снимков в необычном образе. Перед камерой она позировала в черном костюме с перчатками и расклешенными брюками. В кадре Ирина Шейк танцует, пока фотограф снимает ее на камеру.

Поклонникам образ показался мистическим. Одни сравнили супермодель с героиней сериала «Уэнсдей», а другие — с «демоном сонного паралича». В комментариях поклонники высмеяли образ от дизайнера: «Ирина, что ты делаешь?», «Отсылка на «Уэнсдей», «Ирина, ты в порядке? Если тебе нужно, то отвезу в больницу, помогу», «Состояние после Криштиану Роналду», «Когда подруга выпила, а ты нет».

В конце 2022 года Ирина Шейк оказалась в центре внимания из-за возможного воссоединения с бывшим возлюбленным, актером Брэдли Купером. В понедельник, 7 ноября, папарацци засняли их в Нью-Йорке на прогулке с собаками. В какой-то момент актер и модель обнялись. Купер и Шейк сейчас свободны и «стали чаще проводить время вместе».