Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+8° в 
USD 68.85EUR 74.41
Войти в почту
18 минут назад

Лера Кудрявцева ответила фанату, просившего ее "продать трусики"

Газета.Ru

Лера Кудрявцева в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала скриншот, в котором поклонник настойчиво просит телеведущую продать ему использованное нижнее белье.

Кудрявцева ответила фанату, просившего ее "продать трусики"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Лера, продайте ваши трусики, пожалуйста», — пишет мужчина по имени Денис в сообщениях звезде. В ответ Кудрявцева опубликовала картинку с розовыми панталонами. «У меня такие. Извини, если разочаровала», — написала она.

Ранее Лера Кудрявцева пошутила, что не хочет жить со «старыми, жирными мужиками» в ответ хейтерам, которые критикуют ее за брак с молодым мужем, хоккеистом Игорем Макаровым.

Звёзды,Игорь Макаров,Лера Кудрявцева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители