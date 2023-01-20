Кудрявцева ответила фанату, просившего ее "продать трусики"

Лера Кудрявцева в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала скриншот, в котором поклонник настойчиво просит телеведущую продать ему использованное нижнее белье.
«Лера, продайте ваши трусики, пожалуйста», — пишет мужчина по имени Денис в сообщениях звезде. В ответ Кудрявцева опубликовала картинку с розовыми панталонами. «У меня такие. Извини, если разочаровала», — написала она.
Ранее Лера Кудрявцева пошутила, что не хочет жить со «старыми, жирными мужиками» в ответ хейтерам, которые критикуют ее за брак с молодым мужем, хоккеистом Игорем Макаровым.