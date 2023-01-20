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1 час назад

«Мне нравится быть одной»: Селена Гомес развеяла слухи о новом романе

Inc-News

Знаменитость сильно огорчила поклонников.

«Мне нравится быть одной»
Фото: Inc-NewsInc-News

Не так давно американские инсайдеры активно распространяли слухи о новом романе певицы Селены Гомес.

Якобы артистка несколько раз выходила в свет диджеем The Chainsmokers Эндрю Таггартом, и при этом выглядела весьма счастливой.

Новость порадовала поклонников звезды, переживающих за ее неудачи в личной жизни. Однако слухи о новых отношениях так и остались… слухами.

Селена достаточно быстро отреагировала на сообщения о новых отношениях. . «Мне очень нравится быть одной», — написала она. Также она добавила хештег: «Я свободна». И такой пост кумира очень-очень разочаровал ее фанатов.

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