«Мне нравится быть одной»

Знаменитость сильно огорчила поклонников.
Не так давно американские инсайдеры активно распространяли слухи о новом романе певицы Селены Гомес.
Якобы артистка несколько раз выходила в свет диджеем The Chainsmokers Эндрю Таггартом, и при этом выглядела весьма счастливой.
Новость порадовала поклонников звезды, переживающих за ее неудачи в личной жизни. Однако слухи о новых отношениях так и остались… слухами.
Селена достаточно быстро отреагировала на сообщения о новых отношениях. . «Мне очень нравится быть одной», — написала она. Также она добавила хештег: «Я свободна». И такой пост кумира очень-очень разочаровал ее фанатов.