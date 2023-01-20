«Мне нравится быть одной»

Знаменитость сильно огорчила поклонников.

Фото: Inc-News Inc-News

Не так давно американские инсайдеры активно распространяли слухи о новом романе певицы Селены Гомес.

Якобы артистка несколько раз выходила в свет диджеем The Chainsmokers Эндрю Таггартом, и при этом выглядела весьма счастливой.

Новость порадовала поклонников звезды, переживающих за ее неудачи в личной жизни. Однако слухи о новых отношениях так и остались… слухами.