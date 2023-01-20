Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+7° в 
USD 68.85EUR 74.41
Войти в почту
1 час назад

76-летняя актриса Шарлотта Рэмплинг вышла на подиум во время показа AMI Paris

Газета.Ru

Британская актриса Шарлотта Рэмплинг, известная ролями в фильмах «Бассейн» и «45 лет», закрыла показ AMI Paris в рамках мужской Недели моды в Париже. Об этом сообщает GQ.

76-летняя Рэмплинг вышла на подиум во время показа AMI Paris
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В минувший четверг, 19 января, на мужской Неделе моды в Париже дизайнер Александре Маттьюсси представил новую осенне-зимнюю коллекцию AMI Paris. В показе приняли участие возрастные модели — 42-летняя Мариякарла Босконо, 48-летняя Амбер Валетта, 45-летний Скотт Барнхилл и 73-летняя Мари Софи Уилсон, а закрыла шоу 76-летняя актриса Шарлотта Рэмплинг. 76-летняя номинантка на премию «Оскар» вышла на подиум в свободном брючном костюме чернильно-синего цвета.

«Четыре раза пересмотрел показ AMI Paris. Одежда проста и понятна, но я в восторге от мужского кастинга. Гениальный кастинг-директор поработал над шоу. Женский кастинг не менее прекрасен. А за Шарлотту Рэмплинг в финале показа отдельное браво!» — прокомментировал показ стилист Александр Рогов в своем Telegram-канале.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Элизабет Херли впервые за долгое время вышла в свет с 20-летним сыном.

Звёзды,Элизабет Херли,Шарлотта Рэмплинг,Александр Рогов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители