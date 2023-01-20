76-летняя Рэмплинг вышла на подиум во время показа AMI Paris

«Четыре раза пересмотрел показ AMI Paris. Одежда проста и понятна, но я в восторге от мужского кастинга. Гениальный кастинг-директор поработал над шоу. Женский кастинг не менее прекрасен. А за Шарлотту Рэмплинг в финале показа отдельное браво!» — прокомментировал показ стилист Александр Рогов в своем Telegram-канале.