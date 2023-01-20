76-летняя Рэмплинг вышла на подиум во время показа AMI Paris

Британская актриса Шарлотта Рэмплинг, известная ролями в фильмах «Бассейн» и «45 лет», закрыла показ AMI Paris в рамках мужской Недели моды в Париже. Об этом сообщает GQ.
В минувший четверг, 19 января, на мужской Неделе моды в Париже дизайнер Александре Маттьюсси представил новую осенне-зимнюю коллекцию AMI Paris. В показе приняли участие возрастные модели — 42-летняя Мариякарла Босконо, 48-летняя Амбер Валетта, 45-летний Скотт Барнхилл и 73-летняя Мари Софи Уилсон, а закрыла шоу 76-летняя актриса Шарлотта Рэмплинг. 76-летняя номинантка на премию «Оскар» вышла на подиум в свободном брючном костюме чернильно-синего цвета.
«Четыре раза пересмотрел показ AMI Paris. Одежда проста и понятна, но я в восторге от мужского кастинга. Гениальный кастинг-директор поработал над шоу. Женский кастинг не менее прекрасен. А за Шарлотту Рэмплинг в финале показа отдельное браво!» — прокомментировал показ стилист Александр Рогов в своем Telegram-канале.
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