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40 минут назад

Дочь Глюкозы устроила в квартире пожар и показала последствия

Мослентаиещё 1

Старшая дочь певицы Натальи Чистяковой-Ионовой (Глюкозы) устроила в квартире пожар. Последствия возгорания 15-летняя девушка показала на видео, которое опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Дочь Глюкозы устроила в квартире пожар и показала последствия
Фото: МослентаМослента

Инцидент произошел в ванной комнате. На кадрах ролика видно, как от огня стала черной стена и пострадали личные вещи девушки. По ее словам, она случайно устроила пожар сразу после возвращения в Москву из Индии.

«Для всех, кто волнуется, — слава богу, все хорошо, никто не пострадал, все нормально. Пожалуйста, будьте аккуратными со свечками», — сказала Лидия, указав причину возгорания.

Ранее пациентка загорелась на операционном столе в столичной больнице.

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