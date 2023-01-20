Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+7° в 
USD 68.85EUR 74.41
Войти в почту
2 часа назад

Кортни Кардашьян снялась обнаженной в ванне для рекламы своих косметических средств

Газета.Ru

Старшая из сестер Кардашьян, 43-летняя Кортни, снялась обнаженной в ванне с пеной для рекламы линии косметических продуктов, которые выпускает совместно с мужем, барабанщиком Трэвисом Баркером. Об этом сообщает Daily Mail.

Кардашьян снялась обнаженной для рекламы своих косметических средств
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На снимке звезда реалити-шоу «Кардашьяны», прикрывая грудь руками, выглядывает из ванны в окружении банок из косметической линии Kourtney x Barker Wellness, в которую входят средства для ухода за кожей и водных процедур.

«Органическое масло жожоба + Органическое масло сладкого миндаля + Масло бабассу + Масло кукуи + Лавандовое масло + Витамин E = идеальная комбинация после ванны для омоложения кожи», — говорится в подписи к посту с рекламой средств, выложенному в соцсетях бренда Barker Wellness.

Совместная линейка Кортни Кардашьян и Трэвиса Баркера была запущена в ноябре 2022 года.

О запуске бренда косметики Трэвиса Баркера сообщалось в сентябре прошлого года. Отмечалось, что средства для ухода за собой, которые вышли под именем барабанщика группы Blink-182 — «полностью натуральные, веганские, без отдушек и некомедогенные».

Звёзды,Кортни Кардашьян,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители