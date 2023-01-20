Кардашьян снялась обнаженной для рекламы своих косметических средств

Старшая из сестер Кардашьян, 43-летняя Кортни, снялась обнаженной в ванне с пеной для рекламы линии косметических продуктов, которые выпускает совместно с мужем, барабанщиком Трэвисом Баркером. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

На снимке звезда реалити-шоу «Кардашьяны», прикрывая грудь руками, выглядывает из ванны в окружении банок из косметической линии Kourtney x Barker Wellness, в которую входят средства для ухода за кожей и водных процедур.

«Органическое масло жожоба + Органическое масло сладкого миндаля + Масло бабассу + Масло кукуи + Лавандовое масло + Витамин E = идеальная комбинация после ванны для омоложения кожи», — говорится в подписи к посту с рекламой средств, выложенному в соцсетях бренда Barker Wellness.

Совместная линейка Кортни Кардашьян и Трэвиса Баркера была запущена в ноябре 2022 года.