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41 минуту назад

Пит Дэвидсон и Чейз Суи Уондерс перестали скрывать отношения

Inc-News

Парочка открыто прогуливается, целуясь и обнимаясь посреди оживленной улицы.

Пит Дэвидсон и Чейз Суи Уондерс перестали скрывать отношения
Фото: Inc-NewsInc-News

Возможно, бывший бойфренд Ким Кардашьян и Эмили Ратаковски, комик Пит Дэвидсон все-таки нашел свою настоящую любовь.

Какое-то время назад его несколько раз видели вместе с коллегой по фильму «Тела, тела, тела» актрисой Чейз Суи Уондерс, после чего поползли слухи об их романе.

Какое-то время они шифровались, создавая видимость дружбы. Но, судя по всему, бьющие через край чувства оказались сильней, чем предполагалось.

Сегодня пара уже открыто выходит в свет вместе, а во время их прогулок по городу проходящие мимо мамочки закрывают глаза своим малышам, чтобы те не смотрели, как взрослые дядя с тетей целуются у всех на глазах.

Пит и Чейз действительно перестали скрывать свои отношения, и теперь поклонникам комика остается лишь надеяться, что на этом его короткие любовные приключения все-таки превратятся в нечто более серьезное и долгосрочное.

Звёзды,Пит Дэвидсон,Ким Кардашьян,
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