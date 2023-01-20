Пит Дэвидсон и Чейз Суи Уондерс перестали скрывать отношения

Парочка открыто прогуливается, целуясь и обнимаясь посреди оживленной улицы.

Фото: Inc-News Inc-News

Возможно, бывший бойфренд Ким Кардашьян и Эмили Ратаковски, комик Пит Дэвидсон все-таки нашел свою настоящую любовь.

Какое-то время назад его несколько раз видели вместе с коллегой по фильму «Тела, тела, тела» актрисой Чейз Суи Уондерс, после чего поползли слухи об их романе.

Какое-то время они шифровались, создавая видимость дружбы. Но, судя по всему, бьющие через край чувства оказались сильней, чем предполагалось.

Сегодня пара уже открыто выходит в свет вместе, а во время их прогулок по городу проходящие мимо мамочки закрывают глаза своим малышам, чтобы те не смотрели, как взрослые дядя с тетей целуются у всех на глазах.