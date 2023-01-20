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2 часа назад

Эмилия Кларк вышла в наряде Chanel с драгоценными камнями на красную дорожку

Газета.Ru

Эмилия Кларк появилась в образе Chanel на премьере своего нового фильма The Pod Generation, которая прошла в рамках кинофестиваля «Сандэнс». Об этом пишет Daily Mail.

Кларк вышла в наряде Chanel на красную дорожку
Фото: Газета.RuГазета.Ru

36-летняя актриса для выхода на ковровую дорожку выбрала черный наряд французского бренда Chanel, который состоял из мини-юбки и жакета с атласной отделкой и серебряными пуговицами. На вещах драгоценными камнями были вышиты логотипы дома моды.

В дополнение к образу Эмилия Кларк подобрала черные туфли на каблуках Chanel и черные колготки.

В научно-фантастическом фильме The Pod Generation вместе с Кларк снялись Чиветель Эджиофор, Розали Крейг и Кэтрин Хантер, а режиссером выступила Софи Бартез.

Кинофестиваль «Сандэнс» — крупнейший фестиваль независимого кино в США.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что 73-летний Ричард Гир вышел на красную дорожку в обнимку с молодой женой.

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