Кларк вышла в наряде Chanel на красную дорожку

Эмилия Кларк появилась в образе Chanel на премьере своего нового фильма The Pod Generation, которая прошла в рамках кинофестиваля «Сандэнс». Об этом пишет Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

36-летняя актриса для выхода на ковровую дорожку выбрала черный наряд французского бренда Chanel, который состоял из мини-юбки и жакета с атласной отделкой и серебряными пуговицами. На вещах драгоценными камнями были вышиты логотипы дома моды.

В дополнение к образу Эмилия Кларк подобрала черные туфли на каблуках Chanel и черные колготки.

В научно-фантастическом фильме The Pod Generation вместе с Кларк снялись Чиветель Эджиофор, Розали Крейг и Кэтрин Хантер, а режиссером выступила Софи Бартез.

Кинофестиваль «Сандэнс» — крупнейший фестиваль независимого кино в США.