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1 час назад

Яна Рудковская назвала "мелочной ложью" слухи о поиске бесплатного жилья в Париже

Газета.Ru

Продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале назвала «слухами» информацию о якобы поиске бесплатного жилья в Париже на период Недели моды.

Рудковская назвала "мелочной ложью" слухи о поиске бесплатного жилья в Париже
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Это вранье! Я не просила никаких бартеров и в принципе плачу за себя всегда сама, если на меня не выходят с конкретными предложениями. И то я очень долго взвешиваю все за и против. Номер мне искали мои сотрудники через агентства и только за деньги», — подчеркнула Рудковская.

Она обвинила хейтеров в мелочной лжи и напомнила, что раньше сплетники распускали слухи о ее сыне, дипломе и критиковали из-за возраста. Вместе с этим жена Евгения Плющенко подчеркнула, что достаточно зарабатывает, чтобы позволить себе поездку в Париж.

Ранее Рудковская рассказала о пластике груди и коррекции фигуры.

Звёзды,Яна Рудковская,Евгений Плющенко,
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