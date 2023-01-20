Рудковская назвала "мелочной ложью" слухи о поиске бесплатного жилья в Париже

«Это вранье! Я не просила никаких бартеров и в принципе плачу за себя всегда сама, если на меня не выходят с конкретными предложениями. И то я очень долго взвешиваю все за и против. Номер мне искали мои сотрудники через агентства и только за деньги», — подчеркнула Рудковская.