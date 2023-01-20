Рудковская назвала "мелочной ложью" слухи о поиске бесплатного жилья в Париже

Продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале назвала «слухами» информацию о якобы поиске бесплатного жилья в Париже на период Недели моды.
«Это вранье! Я не просила никаких бартеров и в принципе плачу за себя всегда сама, если на меня не выходят с конкретными предложениями. И то я очень долго взвешиваю все за и против. Номер мне искали мои сотрудники через агентства и только за деньги», — подчеркнула Рудковская.
Она обвинила хейтеров в мелочной лжи и напомнила, что раньше сплетники распускали слухи о ее сыне, дипломе и критиковали из-за возраста. Вместе с этим жена Евгения Плющенко подчеркнула, что достаточно зарабатывает, чтобы позволить себе поездку в Париж.
Ранее Рудковская рассказала о пластике груди и коррекции фигуры.