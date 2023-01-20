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46 минут назад

Как выглядит и чем занимается самая красивая девушка Азии

Мира Маркина

Канал TC Candler ежегодно публикует рейтинг «100 самых красивых девушек планеты» (100 Most Beautiful Faces). Этот год не стал исключением. Самой красивой девушкой была названа тайская певица и танцовщица Лалиса Манобан. Что о ней известно и как она выглядит, читайте (и смотрите) в материале «Рамблера».

Как выглядит и чем занимается самая красивая девушка Азии
Фото: СоцсетиСоцсети

Манобан является участницей и главной заводилой южнокорейской поп-группы BLACKPINK (за один концерт девчонки зарабатывают около пяти миллионов долларов). Звезда выступает и сольно: за неделю выпуска ее дебютного альбома Lalisa в Южной Корее было продано более 736 000 копий, что сделало ее первой исполнительницей, добившейся таких внушительных цифр.

Соцсети

Девушка славится не только сильным вокалом, но и зарекомендовала себя как харизматичного и талантливого танцора, участвуя в различных шоу. На этом таланты звезды не заканчиваются: Манобан говорит на четырех языках — корейском, английском, японском и родном тайском, и даже может играть на укулеле.

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Лису обожают во всем мире: в одной только запрещенной социальной сети на нее подписаны почти 80 миллионов человек. А благодаря шоу Get It Beauty и вечеринке/фанмитингу Moonshot, Лиса стала чем-то вроде иконы красоты. Собственный капитал девушки составляет около 20 миллионов долларов: певица зарабатывает на концертах, продаже мерча, альбомов и рекламы.

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Кстати, тот факт, что именно Лиса была названа самой красивой девушкой планеты, никого не удивил. Все участницы группы BLACKPINK всегда отличались выдающимися внешними данными.

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