Буланова рассказала о грядущей свадьбе с молодым бизнесменом

Популярная певица Татьяна Буланова не любит откровенничать на личные темы, но в прошлом году стало известно, что она обручилась со своим молодым возлюбленным.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Напомним, избранником артистки стал петербургский бизнесмен и бывший теннисист Валерий Руднев. Пара уже несколько лет вместе, поэтому замужество стало вполне логичным этапом в их отношениях.

Исполнительница самой популярной российской лирической песни «Не плачь» получила от любимого человека обручальное кольцо за 700 тысяч рублей. Валерий не скупится и старается баловать Татьяну дорогими подарками. Многим интересно, когда же состоится долгожданное торжество?

Буланова какое-то время назад призналась, что понятия не имеет, мол, ей все равно на штамп в паспорте. Главный критерий для артистки — чтобы с человеком было комфортно и интересно. Зато сейчас Татьяна порадовала поклонников конкретикой. Знаменитость хочет отметить радостное событие летом.

«Хотелось бы устроить все летом, потому что у нас в Санкт-Петербурге очень красиво: можно выйти и сесть на яхту, лодку или катер», — прокомментировала Татьяна в программе «Хватит слухов!» на ЦТВ.

За неделю до этого фанаты Булановой обсуждали откровения звезды о материнстве. Как известно, Валерий младше её на 19 лет. У него нет своих детей. А у певицы есть два сына от предыдущих отношений. Руднев нашел общий язык с парнями.