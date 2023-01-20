Айза рассказала о серьезных проблемах со здоровьем

— Тем, кто желает мне здоровья и волнуется, я очень благодарна. А других прошу удалиться из моего «Телеграма». Не хочу, чтобы вы мучились. Нет, у меня не ВИЧ и не психическое расстройство, к вашему сожалению, а всего лишь киста огромного размера, — написала Айза в своем Telegram-канале.