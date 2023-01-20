Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+9° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
18 минут назад

Кейт Миддлтон раскрыла секрет своей стройности

Lenta.ru

Принцесса Уэльская Кэтрин раскрыла секрет своей стройности на встрече с профессиональными регбистами на колясках. Об этом сообщает People.

Кейт Миддлтон раскрыла секрет своей стройности
Фото: Lenta.ruLenta.ru

41-летняя жена принца Уильяма встретилась со спортсменами, чтобы поздравить их с успехами на турнире Rugby League World Cup. В разговоре с атлетами монаршая особа рассказала, как успевает поддерживать форму, несмотря плотный рабочий график и заботу о семье. По словам Кейт Миддлтон, она старается заниматься спортом в любое свободное время.

«Мы [с детьми] всегда немного соперничаем друг с другом. Они все любят спорт, а Луис (сын Кейт Миддлтон — прим. «Ленты.ру») без ума от регби. Спорт для меня — это и беготня за детьми в том числе. Я всегда делаю зарядку, когда у меня есть возможность, даже прыгаю на батуте с детьми перед тем, как отвезти их в школу. Они в том возрасте, когда им просто нравится бегать», — высказалась знаменитость в беседе с регбистами.

Звёзды,принц Уильям,Кейт Миддлтон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители