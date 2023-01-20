Кейт Миддлтон раскрыла секрет своей стройности

«Мы [с детьми] всегда немного соперничаем друг с другом. Они все любят спорт, а Луис (сын Кейт Миддлтон — прим. «Ленты.ру») без ума от регби. Спорт для меня — это и беготня за детьми в том числе. Я всегда делаю зарядку, когда у меня есть возможность, даже прыгаю на батуте с детьми перед тем, как отвезти их в школу. Они в том возрасте, когда им просто нравится бегать», — высказалась знаменитость в беседе с регбистами.