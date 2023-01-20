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31 минуту назад

Актриса перестала считать еду врагом и похудела на 23 килограмма

Lenta.ru

Американская актриса и певица Мари Осмонд похудела на 23 килограмма 15 лет назад и с тех пор удерживает вес. О том, как она перестала считать еду врагом и начала новую жизнь, женщина рассказала в материале для Fox News.

Актриса перестала считать еду врагом и похудела
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Актриса с юности пыталась похудеть. Во время кастингов продюсеры нередко называли ее толстой и тем самым заставляли чувствовать неуверенность и стыд. В таких случаях Осмонд решалась на отчаянный шаг: она голодала в течение трех дней перед съемками. В молодости этот способ работал, но, когда актриса повзрослела, ей стало труднее сбрасывать вес.

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В 2007 году американка достигла максимального веса в 75 килограммов. Она продолжала бороться за стройную фигуру нездоровыми методами и тем самым вызывала беспокойство у детей. Однажды старший сын актрисы обратился к ней от лица всех восьми детей с просьбой заняться здоровьем и питанием: они боялись, что у нее обострятся наследственные сердечные заболевания.

Осмонд прислушалась к детям и начала заботиться о себе. Она осознала, что диеты было недостаточно и ей требовались перемены на уровне мышления. В первую очередь женщина начала менять свои отношения с едой. Она перестала воспринимать еду как врага и начала относиться к ней как к необходимому для работы организма топливу. Актриса сделала выбор в пользу здоровых и насыщенных полезными веществами блюд, а также оставила в прошлом голодовки.

Женщина признает, что даже стройная фигура не позволяет ей выглядеть на 20 лет, но ее это не расстраивает. Гораздо важнее, по ее словам, что она не чувствует себя старой и слабой. Осмонд добавила, что ей особенно нужны силы и энергия, чтобы проводить время с внуками с удовольствием.

«Грустно, если у вас есть семья, но вы не можете полноценно принимать участие в ее жизни из-за проблем со здоровьем. Вот почему я выступаю за то, чтобы вес был под контролем. Это так важно. Поверьте, избавление от лишнего веса изменило мою жизнь. Главный секрет молодости — здоровье», — заключила Осмонд.

Ранее жительница города Стокпорт, Великобритания, 30-летняя Эйн О'Конор сбросила 38 килограммов благодаря одному изменению в образе жизни. Она ежедневно проходила 10 тысяч шагов.

Звёзды,Мари Осмонд,
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