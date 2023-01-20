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46 минут назад

Бородина перестала считать Бузову «коллегой»

Катя Кобышева

Телеведущая Ксения Бородина высказалась об отношении к популярной певице, актрисе и ведущей Ольге Бузовой. Ее слова передает агентство ФАН.

Бородина перестала считать Бузову «коллегой»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ольге Бузовой 20 января исполнилось 37 лет. Но Ксения Бородина, с которой Ольга Бузова когда-то вместе работала в проекте "Дом-2", отказалась от всяких комментариев по поводу дня рождения. Она заявила о том, что Бузова ей «больше не коллега».

Напомним, что между ведущими нередко вспыхивали конфликты после того, как Бузова решила покинуть проект "Дом-2". 2022 году Ольга Бузова признавалась, что Ксения Бородина говорила о ней неприятные вещи за ее спиной. Бородина вспомнила, что с Бузовой было некомфортно работать, на что Бузова заметила, что Бородина «строит из себя жертву».

Ольге Бузовой - 37: 4 самых скандальных выходки звезды

Ранее в сети завирусился неожиданный способ обнаружения измены.

Звёзды,Ксения Бородина,
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