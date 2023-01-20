Бородина перестала считать Бузову «коллегой»

Ольге Бузовой 20 января исполнилось 37 лет. Но Ксения Бородина, с которой Ольга Бузова когда-то вместе работала в проекте "Дом-2", отказалась от всяких комментариев по поводу дня рождения. Она заявила о том, что Бузова ей «больше не коллега».

Напомним, что между ведущими нередко вспыхивали конфликты после того, как Бузова решила покинуть проект "Дом-2". 2022 году Ольга Бузова признавалась, что Ксения Бородина говорила о ней неприятные вещи за ее спиной. Бородина вспомнила, что с Бузовой было некомфортно работать, на что Бузова заметила, что Бородина «строит из себя жертву».