Снуп Догг войдет в Зал славы авторов песен

"Музыкальная индустрия не может существовать без авторов, которые пишут отличные песни. Без них нет записанной музыки, нет концертного бизнеса, нет мерча. Все начинается с песни и автора. Поэтому мы очень гордимся тем, что постоянно отмечаем некоторых из самых важных в культурном отношении сонграйтеров всех времен", - заявил председатель Найл Роджерс.