Снуп Догг войдет в Зал славы авторов песен

Рэпер Снуп Догг, а также музыканты Шаде и Тед Райли войдут в Зал славы авторов песен. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
"Музыкальная индустрия не может существовать без авторов, которые пишут отличные песни. Без них нет записанной музыки, нет концертного бизнеса, нет мерча. Все начинается с песни и автора. Поэтому мы очень гордимся тем, что постоянно отмечаем некоторых из самых важных в культурном отношении сонграйтеров всех времен", - заявил председатель Найл Роджерс.
Он отметил, что номинанты 2023 года отличаются не только мастерством написания песен, но и этнической принадлежностью, жанром и полом. Роджерс подчеркнул, что попадания в Зал славы авторов песен удостаиваются те музыканты, которые своей музыкой изменили жизни множества людей по всему миру. Церемония награждения состоится 15 июня. Ранее Снуп Догг и дизайнер Филипп Плейн выпустили совместную коллекцию кроссовок.