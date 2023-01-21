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1 час назад

Снуп Догг войдет в Зал славы авторов песен

Газета.Ruиещё 1

Рэпер Снуп Догг, а также музыканты Шаде и Тед Райли войдут в Зал славы авторов песен. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Снуп Догг войдет в Зал славы авторов песен
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Музыкальная индустрия не может существовать без авторов, которые пишут отличные песни. Без них нет записанной музыки, нет концертного бизнеса, нет мерча. Все начинается с песни и автора. Поэтому мы очень гордимся тем, что постоянно отмечаем некоторых из самых важных в культурном отношении сонграйтеров всех времен", - заявил председатель Найл Роджерс.

Он отметил, что номинанты 2023 года отличаются не только мастерством написания песен, но и этнической принадлежностью, жанром и полом. Роджерс подчеркнул, что попадания в Зал славы авторов песен удостаиваются те музыканты, которые своей музыкой изменили жизни множества людей по всему миру. Церемония награждения состоится 15 июня. Ранее Снуп Догг и дизайнер Филипп Плейн выпустили совместную коллекцию кроссовок.

Звёзды,Найл Роджерс,Филипп Плейн,
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